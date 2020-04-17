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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. MMA. M1 OnlineОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
1839
17-е апреля
Баймурзаев М.Нурализода М.
Весь поединок
1,50
-
2,40
19:00
2372
17-е апреля
Джурабаев М.Магомедшапиев М.
Весь поединок
1,60
-
2,20
19:00
1983
17-е апреля
Махамаджанов А.О.У.Рыбаков В.
Весь поединок
4,00
-
1,20
19:00
2230
17-е апреля
Мухамаджанов Ш.Джамалов А.-М.
Весь поединок
5,80
-
1,10
19:00
2232
17-е апреля
Орозбек К.У.Чередниченко К.
Весь поединок
4,00
-
1,20
19:00
2361
17-е апреля
Салихов А.А.У.Магомедрасулов М.
Весь поединок
1,35
-
2,95
19:00
2265
17-е апреля
Худоеров К.Магомедов М.
Весь поединок
5,80
-
1,10
19:00
2262
17-е апреля
Юсупов Я.Пуртиев Х.
Весь поединок
4,70
-
1,15
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