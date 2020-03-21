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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. Кикбоксинг. Fair FightОсновная линия
Победитель1X2
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21-е марта
Весь поединок
1,67
-
2,07
—
—
—
21-е марта
Весь поединок
1,65
-
2,10
—
—
—
21-е марта
Весь поединок
1,57
-
2,25
—
—
—
21-е марта
Весь поединок
1,75
-
1,95
—
—
—
21-е марта
Весь поединок
1,67
-
2,07
—
—
—
21-е марта
Весь поединок
1,53
-
2,35
—
—
—
21-е марта
Весь поединок
1,85
-
1,85
—
—
—
21-е марта
Весь поединок
1,48
-
2,47
—
—
—
21-е марта
Весь поединок
1,42
-
2,65
—
—
—
21-е марта
Весь поединок
2,55
-
1,45
—
—
—
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