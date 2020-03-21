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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. Кикбоксинг. Fair FightОсновная линия

Победитель1X2
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15:00
2151
21-е марта
Норицин И.Швецов А.
Весь поединок
1,67
-
2,07
15:00
2152
21-е марта
Петкевич М.Тен А.
Весь поединок
1,65
-
2,10
15:00
2154
21-е марта
Пономарев С.Малес К.
Весь поединок
1,57
-
2,25
15:00
2150
21-е марта
Фатыков Э.Мещеркин В.
Весь поединок
1,75
-
1,95
16:00
2155
21-е марта
Веселкин С.Меджидов Г.
Весь поединок
1,67
-
2,07
16:00
2158
21-е марта
Ибрагимов С.Саночкин А.
Весь поединок
1,53
-
2,35
16:00
2157
21-е марта
Кузьмин В.Мусин А.
Весь поединок
1,85
-
1,85
16:00
2156
21-е марта
Чехонин А.Дягтерёв В.
Весь поединок
1,48
-
2,47
17:00
2163
21-е марта
Акопян Ж.Украинец В.
Весь поединок
1,42
-
2,65
17:00
2164
21-е марта
Семенов В.Пашпорин А.
Весь поединок
2,55
-
1,45
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