Моя линия
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. Combate AmericasОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Весь поединок
1,38
-
2,80
2,65
1.50
1,42
—
—
29-е февраля
Весь поединок
1,90
-
1,80
3,40
2.50
1,27
—
—
29-е февраля
Весь поединок
1,45
-
2,55
1,90
2.50
1,80
—
—
29-е февраля
Весь поединок
1,60
-
2,20
2,40
2.50
1,50
—
—
29-е февраля
Весь поединок
2,73
-
1,40
1,90
2.50
1,80
—
—
29-е февраля
Весь поединок
1,75
-
1,95
2,55
2.50
1,45
—
—
29-е февраля
Весь поединок
1,20
-
4,00
1,85
2.50
1,85
—
—
29-е февраля
Весь поединок
1,52
-
2,36
2,40
1.50
1,50
—
—