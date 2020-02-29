Избранное
LIVE116
Видео
34
Скоро
Популярное429Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат38WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва3TT-Cup8
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства8
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. Combate AmericasОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
05:00
4295
29-е февраля
Авалос Х.Северсон Р.
Весь поединок
1,38
-
2,80
2,65
1.50
1,42
05:00
4306
29-е февраля
Акоста Л.Санчес М.
Весь поединок
1,90
-
1,80
3,40
2.50
1,27
05:00
4322
29-е февраля
Гузман А.Мартинес А.
Весь поединок
1,45
-
2,55
1,90
2.50
1,80
05:00
4292
29-е февраля
Диас Б.Пархэм мл. Э.
Весь поединок
1,60
-
2,20
2,40
2.50
1,50
05:00
4317
29-е февраля
Кастильо И.Рамирес Д.
Весь поединок
2,73
-
1,40
1,90
2.50
1,80
05:00
4291
29-е февраля
Тубера М.Лю О.
Весь поединок
1,75
-
1,95
2,55
2.50
1,45
05:00
4315
29-е февраля
Фраусто С.Сигала Ч.
Весь поединок
1,20
-
4,00
1,85
2.50
1,85
05:00
4307
29-е февраля
Элизондо П.Рейес К.
Весь поединок
1,52
-
2,36
2,40
1.50
1,50
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию34
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru