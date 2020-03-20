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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. Cage WarriorsОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
20-е марта
Весь поединок
3,55
-
1,25
1,65
1.50
2,10
—
—
20-е марта
Весь поединок
1,80
-
1,90
2,10
1.50
1,65
—
—
20-е марта
Весь поединок
2,10
-
1,65
2,55
1.50
1,45
—
—
20-е марта
Весь поединок
1,22
-
3,80
2,10
2.50
1,65
—
—
20-е марта
Весь поединок
2,10
-
1,65
2,20
1.50
1,60
—
—
20-е марта
Весь поединок
1,55
-
2,30
2,55
1.50
1,45
—
—
20-е марта
Весь поединок
1,90
-
1,80
2,10
1.50
1,65
—
—
20-е марта
Весь поединок
1,25
-
3,55
1,55
1.50
2,30
—
—
20-е марта
Весь поединок
1,40
-
2,73
1,85
1.50
1,85
—
—
20-е марта
Весь поединок
1,40
-
2,73
2,15
1.50
1,62
—
—
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