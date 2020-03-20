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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. Cage WarriorsОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
1533
20-е марта
Бонд Дж.Амарасинг А.
Весь поединок
3,55
-
1,25
1,65
1.50
2,10
21:00
1826
20-е марта
Боннер М.Ричардсон Дж.
Весь поединок
1,80
-
1,90
2,10
1.50
1,65
21:00
1908
20-е марта
Гудвин П.А.Эймебл С.
Весь поединок
2,10
-
1,65
2,55
1.50
1,45
21:00
1910
20-е марта
Джонс М.МакКолган Джо
Весь поединок
1,22
-
3,80
2,10
2.50
1,65
21:00
1914
20-е марта
Джонс Н.Бир Д.
Весь поединок
2,10
-
1,65
2,20
1.50
1,60
21:00
1825
20-е марта
Монарх Л.Кроуфорд Кингсли
Весь поединок
1,55
-
2,30
2,55
1.50
1,45
21:00
1434
20-е марта
О'Горман Д.Хигнетт К.
Весь поединок
1,90
-
1,80
2,10
1.50
1,65
21:00
1922
20-е марта
Пимблетт П.Далтон Д.
Весь поединок
1,25
-
3,55
1,55
1.50
2,30
21:00
1380
20-е марта
Стивен А.Коллинс Джек
Весь поединок
1,40
-
2,73
1,85
1.50
1,85
21:00
1909
20-е марта
Стюарт Д.Фабински Б.
Весь поединок
1,40
-
2,73
2,15
1.50
1,62
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