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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. Bare Knuckle FCОсновная линия

Победитель1X2
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06:00
4698
14-е ноября
Нгуен Д.Барнетт Р.
Весь поединок
2,20
-
1,60
06:00
4700
14-е ноября
Паломино Л.Алерс Дж.
Весь поединок
2,40
-
1,50
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