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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. ACAОсновная линия

Победитель1X2
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17:05
1401
13-е декабря
Чистяков Н.Каргинов М.
Весь поединок
2,70
-
1,45
2,40
1.50
1,55
17:25
1865
13-е декабря
Акопян А.Гомеш де Кастро А.
Весь поединок
1,38
-
3,00
2,12
2.50
1,71
17:45
2532
13-е декабря
Нальгиев Л-А.Хамдамов М.
Весь поединок
1,92
-
1,88
2,38
2.50
1,58
18:05
3244
13-е декабря
Каламов М.Де Лима Мачиель Ф.
Весь поединок
1,57
-
2,40
2,17
2.50
1,68
18:25
3598
13-е декабря
Смолдарев Д.Мусаев Э.
Весь поединок
3,43
-
1,31
2,47
1.50
1,53
18:45
3979
13-е декабря
Полпудников А.Туменов Б.
Весь поединок
3,22
-
1,35
2,45
2.50
1,55
19:15
4173
13-е декабря
Магомедов Р.Побережец Д.
Весь поединок
1,22
-
4,30
2,55
2.50
1,50
19:45
4315
13-е декабря
Егембердыев Е.Барнатт Л.
Весь поединок
1,32
-
3,35
1,94
1.50
1,84
20:15
4801
13-е декабря
Коков М.Батиста Х.
Весь поединок
1,55
-
2,45
3,20
2.50
1,34
20:45
5114
13-е декабря
Хасымханов Н.Сулейманов А.
Весь поединок
3,45
-
1,31
2,85
2.50
1,42
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