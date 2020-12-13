1000
Моя линия
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. ACAОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
13-е декабря
Весь поединок
2,70
-
1,45
2,40
1.50
1,55
—
—
13-е декабря
Весь поединок
1,38
-
3,00
2,12
2.50
1,71
—
—
13-е декабря
Весь поединок
1,92
-
1,88
2,38
2.50
1,58
—
—
13-е декабря
Весь поединок
1,57
-
2,40
2,17
2.50
1,68
—
—
13-е декабря
Весь поединок
3,43
-
1,31
2,47
1.50
1,53
—
—
13-е декабря
Весь поединок
3,22
-
1,35
2,45
2.50
1,55
—
—
13-е декабря
Весь поединок
1,22
-
4,30
2,55
2.50
1,50
—
—
13-е декабря
Весь поединок
1,32
-
3,35
1,94
1.50
1,84
—
—
13-е декабря
Весь поединок
1,55
-
2,45
3,20
2.50
1,34
—
—
13-е декабря
Весь поединок
3,45
-
1,31
2,85
2.50
1,42
—
—
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