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LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. Riot LoL. European Masters SpringОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
2403
8-е апреля
не начался
Asus Rog EliteEsuba
Весь матч
1,96
-
1,79
19:00
1184
8-е апреля
не начался
Electronik GenerationRacoon
Весь матч
2,41
-
1,53
19:00
1170
8-е апреля
не начался
For The Win EsportsKenty
Весь матч
1,94
-
1,80
19:00
1226
8-е апреля
не начался
Sector OneWe Love Gaming
Весь матч
2,50
-
1,48
20:00
1745
8-е апреля
не начался
Intrepid FoxCyber Gaming
Весь матч
1,19
-
4,30
20:00
1481
8-е апреля
не начался
K1Ck Esports ClubPigsports
Весь матч
1,09
-
6,40
20:00
2520
8-е апреля
не начался
MAD Lions MadridDefusekids
Весь матч
1,18
-
4,50
20:00
1366
8-е апреля
не начался
Vipers IncTeam Gamerlegion
Весь матч
7,60
-
1,07
21:00
2516
8-е апреля
не начался
Electronik GenerationIntrepid Fox
Весь матч
2,50
-
1,49
21:00
1470
8-е апреля
не начался
EsubaTeam Gamerlegion
Весь матч
4,70
-
1,16
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