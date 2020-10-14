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LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. Prime League Pro Division 2020. Grand FinalОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
1272
14-е октября
FC Schalke 04 EvolutionTeam GamerLegion
Весь матч
2,42
-
1,48
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