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LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. NEST. Online PortionОсновная линия
Победитель1X2
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10-е ноября
Весь матч
2,35
-
1,51
1,74
2.50
1,97
—
—
11-е ноября
Весь матч
1,41
-
2,62
1,70
2.50
2,02
—
—
11-е ноября
Весь матч
1,36
-
2,80
1,67
2.50
2,06
—
—
12-е ноября
Весь матч
1,27
-
3,26
1,59
2.50
2,18
—
—
12-е ноября
Весь матч
2,06
-
1,67
1,77
2.50
1,93
—
—
13-е ноября
Весь матч
1,46
-
2,47
1,72
2.50
1,99
—
—
13-е ноября
Весь матч
1,51
-
2,35
1,74
2.50
1,97
—
—
14-е ноября
Весь матч
1,46
-
2,47
1,72
2.50
1,99
—
—