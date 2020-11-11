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LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. NEST. Online PortionОсновная линия

Победитель1X2
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13:00
1262
10-е ноября
Vici GamingRoyal Never Give Up
Весь матч
2,35
-
1,51
1,74
2.50
1,97
11:00
4197
11-е ноября
Bilibili GamingSuning Gaming
Весь матч
1,41
-
2,62
1,70
2.50
2,02
13:00
2741
11-е ноября
Funplus PhoenixeStar
Весь матч
1,36
-
2,80
1,67
2.50
2,06
11:00
3260
12-е ноября
Team WeOH My God
Весь матч
1,27
-
3,26
1,59
2.50
2,18
13:00
4868
12-е ноября
Invictus GamingRoyal Never Give Up
Весь матч
2,06
-
1,67
1,77
2.50
1,93
11:00
1382
13-е ноября
Rogue WarriorsSuning Gaming
Весь матч
1,46
-
2,47
1,72
2.50
1,99
13:00
1629
13-е ноября
eStarEdward Gaming
Весь матч
1,51
-
2,35
1,74
2.50
1,97
11:00
4491
14-е ноября
Lgd GamingOH My God
Весь матч
1,46
-
2,47
1,72
2.50
1,99
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