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LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. NA Academy. Spring Season. Group StageОсновная линия

Победитель1X2
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04:00
2690
29-е февраля
100 Thieves AcademyEvil Geniuses Academy
Весь матч
1,85
-
1,85
04:00
2570
29-е февраля
Cloud9 AcademyGolden Guardians Academy
Весь матч
1,60
-
2,20
04:00
2546
29-е февраля
Flyquest AcademyTeam Dignitas Academy
Весь матч
4,05
-
1,20
04:00
4138
29-е февраля
Team Liquid AcademyImmortals Academy
Весь матч
2,30
-
1,55
05:00
2668
29-е февраля
Team Solomid AcademyCounter Logic Gaming Academy
Весь матч
1,35
-
2,90
05:00
2622
1-е марта
100 Thieves AcademyTeam Liquid Academy
Весь матч
1,85
-
1,85
03:00
2587
2-е марта
Team Solomid AcademyFlyquest Academy
Весь матч
1,55
-
2,35
00:30
2749
3-е марта
Counter Logic Gaming AcademyImmortals Academy
Весь матч
3,30
-
1,30
01:30
2656
3-е марта
Golden Guardians AcademyEvil Geniuses Academy
Весь матч
1,50
-
2,40
02:30
2554
3-е марта
Cloud9 AcademyTeam Dignitas Academy
Весь матч
2,50
-
1,45
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