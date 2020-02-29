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LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. NA Academy. Spring Season. Group StageОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
Весь матч
1,85
-
1,85
—
—
—
29-е февраля
Весь матч
1,60
-
2,20
—
—
—
29-е февраля
Весь матч
4,05
-
1,20
—
—
—
29-е февраля
Весь матч
2,30
-
1,55
—
—
—
29-е февраля
Весь матч
1,35
-
2,90
—
—
—
Весь матч
1,85
-
1,85
—
—
—
2-е марта
Весь матч
1,55
-
2,35
—
—
—
Весь матч
3,30
-
1,30
—
—
—
Весь матч
1,50
-
2,40
—
—
—
3-е марта
Весь матч
2,50
-
1,45
—
—
—