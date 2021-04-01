1000
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LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. Lcs Proving GroundsОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
31-е марта
Весь матч
1,10
-
5,31
1,36
2.50
2,80
—
—
31-е марта
Весь матч
1,34
-
2,89
1,65
2.50
2,09
—
—
1-е апреля
Весь матч
2,15
-
1,61
1,76
2.50
1,94
—
—
Весь матч
1,33
-
2,94
1,64
2.50
2,10
—
—
2-е апреля
Весь матч
1,05
-
6,84
1,26
2.50
3,33
—
—
2-е апреля
Весь матч
1,26
-
3,33
1,58
2.50
2,20
—
—
3-е апреля
Весь матч
1,34
-
2,89
1,65
2.50
2,09
—
—
3-е апреля
Весь матч
1,07
-
6,11
1,30
2.50
3,09
—
—