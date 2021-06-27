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LPL12
Lplol. Spring Playoffs8
Prime League Pro Division3
Riot LoL. CBLOL10
Riot LoL. LCS. North America. Summer Split. Regional final15
Riot LoL. LEC10
Riot LoL. LLA8
1000

Ставки на League of Legends. LCL. Summer Season

LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. LCL. Summer SeasonОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
16:00
4316
26-е июня
CrowcrowdUnicorns of Love
Весь матч
2,42
1,48
+2
17:00
4314
26-е июня
Black Star GamingCtrl Play
Весь матч
1,92
1,78
+2
18:00
4318
26-е июня
One Breath GamingTeam Rox
Весь матч
1,08
5,81
+2
19:00
4315
26-е июня
Dragon ArmyVega Squadron
Весь матч
1,55
2,26
+2
16:00
4311
27-е июня
Team RoxCtrl Play
Весь матч
1,85
1,85
+2
17:00
4317
27-е июня
Unicorns of LoveVega Squadron
Весь матч
1,07
6,11
+2
18:00
4312
27-е июня
One Breath GamingDragon Army
Весь матч
1,27
3,26
+2
19:00
4313
27-е июня
CrowcrowdBlack Star Gaming
Весь матч
1,08
5,81
+2
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