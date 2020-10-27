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LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. Iberian Cup. Knockout stageОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
2502
27-е октября
S2V EsportsMovistar Academy
Весь матч
1,16
-
4,27
1,45
2.50
2,50
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