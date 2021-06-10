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League of Legends
Belgian League4
Cblol Academy Split 2. Season10
Dreamhack. Nlc9
Dutch League4
LPL8
Lplol. Spring Playoffs6
Riot LoL. CBLOL5
Riot LoL. LCS. North America. Summer Split. Regional final10
1000

Ставки на League of Legends. Cblol Academy Split 2. Season

LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. Cblol Academy Split 2. SeasonОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
23:00
2719
8-е июня
Flamengo AcademyPain Academy
Весь матч
1,16
4,27
+2
00:00
2992
9-е июня
Kabum! AcademyVorax Liberty Academy
Весь матч
2,22
1,57
+2
01:00
2686
9-е июня
Netshoes Miners AcademyFuria Academy
Весь матч
2,69
1,39
+2
02:00
2996
9-е июня
Rensga AcademyIntz Academy
Весь матч
1,26
3,33
+2
03:00
2754
9-е июня
Loud AcademyRed Academy
Весь матч
1,61
2,15
+2
23:00
2652
9-е июня
Vorax Liberty AcademyPain Academy
Весь матч
1,70
2,02
+2
00:00
2710
10-е июня
Rensga AcademyNetshoes Miners Academy
Весь матч
1,28
3,20
+2
01:00
2623
10-е июня
Intz AcademyLoud Academy
Весь матч
2,73
1,38
+2
02:00
2610
10-е июня
Furia AcademyKabum! Academy
Весь матч
1,36
2,80
+2
03:00
2690
10-е июня
Red AcademyFlamengo Academy
Весь матч
2,73
1,38
+2
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