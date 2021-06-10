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Ставки на League of Legends. Cblol Academy Split 2. Season
LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. Cblol Academy Split 2. SeasonОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
8-е июня
Весь матч
1,16
—
4,27
—
—
—
Весь матч
2,22
—
1,57
—
—
—
Весь матч
2,69
—
1,39
—
—
—
9-е июня
Весь матч
1,26
—
3,33
—
—
—
9-е июня
Весь матч
1,61
—
2,15
—
—
—
Весь матч
1,70
—
2,02
—
—
—
Весь матч
1,28
—
3,20
—
—
—
10-е июня
Весь матч
2,73
—
1,38
—
—
—
10-е июня
Весь матч
1,36
—
2,80
—
—
—
10-е июня
Весь матч
2,73
—
1,38
—
—
—