Избранное
LIVE74
Видео
22
Скоро
Популярное286Российская Премьер-Лига52Лига чемпионов УЕФА9Лига Европы УЕФА28АПЛ26Примера22Серия A27Бундеслига21Лига 123КХЛ. Плей-офф11NHL37WTA. Дубай. ОАЭ6Евролига. Мужчины10NBA. Регулярный чемпионат11Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Пляжный волейбол
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

LEAGUE OF LEGENDS. League of Legends. Belgian League. Spring PlayoffsОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
1972
11-е марта
Sector One4Elements Esports
Весь матч
1,07
-
6,11
1,81
3.50
1,89
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию22
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru