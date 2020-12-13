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ХОККЕЙ. США. USHL. Регулярный чемпионатОсновная линия

Победитель1X2
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03:00
1928
13-е декабря
Де Мойн БьюкканерсГрин Бэй Гэмблерс
Основное время
2,36
4,88
2,12
2,00
6.00
1,72
1,72
6.50
2,01
2,33
5.50
1,54
03:05
1994
13-е декабря
Ватерлоо Блэк ХоксСу Сити Маскитирс
Основное время
2,72
5,06
1,87
1,85
6.50
1,85
1,61
7.00
2,18
2,21
6.00
1,59
04:05
3193
13-е декабря
Дабек Файтинг СейнтсМаскегон Ламберджэкс
Основное время
5,05
6,34
1,34
1,99
6.50
1,73
1,73
7.00
1,98
1,56
7.50
2,27
04:05
3272
13-е декабря
Су Фолс СтампедеФарго Форс
Основное время
2,71
4,95
1,89
2,00
6.00
1,72
1,72
6.50
2,01
2,33
5.50
1,54
04:05
3282
13-е декабря
Чикаго СтилЯнгстаун Фантомс
Основное время
1,29
7,02
5,51
1,91
7.50
1,80
1,67
8.00
2,07
2,25
7.00
1,57
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