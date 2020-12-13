1000
Моя линия
ХОККЕЙ. США. USHL. Регулярный чемпионатОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е декабря
Основное время
2,36
4,88
2,12
2,00
6.00
1,72
1,72
6.50
2,01
2,33
5.50
1,54
13-е декабря
Основное время
2,72
5,06
1,87
1,85
6.50
1,85
1,61
7.00
2,18
2,21
6.00
1,59
13-е декабря
Основное время
5,05
6,34
1,34
1,99
6.50
1,73
1,73
7.00
1,98
1,56
7.50
2,27
13-е декабря
Основное время
2,71
4,95
1,89
2,00
6.00
1,72
1,72
6.50
2,01
2,33
5.50
1,54
13-е декабря
Основное время
1,29
7,02
5,51
1,91
7.50
1,80
1,67
8.00
2,07
2,25
7.00
1,57