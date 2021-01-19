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ХОККЕЙ. США. USHLОсновная линия

Победитель1X2
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00:05
4080
19-е января
США (мол)Маскегон Ламберджэкс
Основное время
2,21
5,09
2,21
1,77
7.00
1,94
2,03
6.50
1,70
1,58
7.50
2,22
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