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Победитель1X2
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02:30
1318
18-е мая
Показатели Овечкина А. в матче с Бостоном 18.05.21
Количество бросков в створ
1,50
4.50
2,40
03:00
1710
18-е мая
Показатели Свечникова А. в матче с Нэшвиллом 18.05.21
Количество бросков в створ
1,72
2.50
2,00
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