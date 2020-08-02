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ХОККЕЙ. США. NHL. Плей-офф. Квалификационный раундОсновная линия
Победитель1X2
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2-е августа
ВанкуверМиннесота
матч в Эдмонтоне
Основное время
2,40
3,75
2,60
—
—
—
2-е августа
матч в Эдмонтоне
Основное время
2,10
3,85
2,95
—
—
—
2-е августа
матч в Торонто
Основное время
2,10
3,85
2,95
—
—
—
2-е августа
матч в Торонто
Основное время
2,30
3,75
2,70
—
—
—
2-е августа
матч в Эдмонтоне
Основное время
2,05
3,85
3,05
—
—
—
2-е августа
матч в Торонто
Основное время
1,85
4,05
3,60
—
—
—
2-е августа
матч в Торонто
Основное время
1,90
4,05
3,45
—
—
—
2-е августа
матч в Эдмонтоне
Основное время
1,95
4,05
3,30
—
—
—