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ХОККЕЙ. США. NHL. Плей-офф. Квалификационный раундОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
02:00
3077
2-е августа
ВанкуверМиннесота
матч в Эдмонтоне
Основное время
2,40
3,75
2,60
02:00
3408
2-е августа
КалгариВиннипег
матч в Эдмонтоне
Основное время
2,10
3,85
2,95
02:00
2911
2-е августа
КаролинаНЙ Рейнджерс
матч в Торонто
Основное время
2,10
3,85
2,95
02:00
2880
2-е августа
НЙ АйлендерсФлорида
матч в Торонто
Основное время
2,30
3,75
2,70
02:00
2994
2-е августа
НэшвиллАризона
матч в Эдмонтоне
Основное время
2,05
3,85
3,05
02:00
2893
2-е августа
ПиттсбургМонреаль
матч в Торонто
Основное время
1,85
4,05
3,60
02:00
3076
2-е августа
ТоронтоКоламбус
матч в Торонто
Основное время
1,90
4,05
3,45
02:00
2951
2-е августа
ЭдмонтонЧикаго
матч в Эдмонтоне
Основное время
1,95
4,05
3,30