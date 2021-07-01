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1000

Ставки на США. NHL. Плей-офф

ХОККЕЙ. США. NHL. Плей-оффОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
02:00
1-е июня
ТоронтоМонреаль
Основное время
1,76
4,30
3,85
5.0
2,06
1,74
5.5
1,72
2,09
4.5
2,47
1,53
+176
02:30
1-е июня
БостонНЙ Айлендерс
Основное время
1,88
4,10
3,55
5.0
1,92
1,86
5.5
1,64
2,23
4.5
2,30
1,60
+176
02:30
2-е июня
КаролинаТампа Бэй
Основное время
2,48
3,95
2,49
5.5
1,88
1,90
5.0
2,30
1,60
6.0
1,58
2,33
+176
05:00
3-е июня
КолорадоВегас
Основное время
1,81
4,20
3,70
5.5
1,98
1,81
6.0
1,67
2,17
5.0
2,48
1,52
+178

ХОККЕЙ. США. NHL. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
1-е июля
Обладатель Кубка Стэнли 2021
Все коэффициенты на данное событие (+20)
+20

ХОККЕЙ. США. NHL. Плей-оффСпециальное

Эксклюзивные пари
00:00
11-е июня
БостонНЙ Айлендерс
Победитель серии
Победитель серии
Команда11,23
Команда24,00
+21
00:00
11-е июня
КаролинаТампа Бэй
Победитель серии
Победитель серии
Команда13,10
Команда21,34
+21
Прямые трансляции9
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