1000
Ставки на США. NHL. Плей-офф
ХОККЕЙ. США. NHL. Плей-оффОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
1-е июня
Основное время
1,76
4,30
3,85
5.0
2,06
1,74
5.5
1,72
2,09
4.5
2,47
1,53
1-е июня
Основное время
1,88
4,10
3,55
5.0
1,92
1,86
5.5
1,64
2,23
4.5
2,30
1,60
2-е июня
Основное время
2,48
3,95
2,49
5.5
1,88
1,90
5.0
2,30
1,60
6.0
1,58
2,33
3-е июня
Основное время
1,81
4,20
3,70
5.5
1,98
1,81
6.0
1,67
2,17
5.0
2,48
1,52
ХОККЕЙ. США. NHL. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е июля
Все коэффициенты на данное событие (+20)
ХОККЕЙ. США. NHL. Плей-оффСпециальное
Эксклюзивные пари
11-е июня
Победитель серии
Победитель серии
Команда11,23
Команда24,00
—
—
—
11-е июня
Победитель серии
Победитель серии
Команда13,10
Команда21,34
—
—
—