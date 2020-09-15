1000
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ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е сентября
Основное время
3,40
4,20
1,94
2,00
5.00
1,79
1,70
5.50
2,12
2,37
4.50
1,57
13-е сентября
Основное время
2,75
4,10
2,24
2,06
5.00
1,74
1,74
5.50
2,07
2,44
4.50
1,54
15-е сентября
Основное время
1,97
4,50
3,10
—
—
—
ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Статистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е сентября
Основное время
—
1,85
59.50
1,85
2,03
58.50
1,70
1,70
60.50
2,03
13-е сентября
Основное время
1,57
5,75
3,50
1,81
16.50
1,90
2,48
14.50
1,48
1,44
18.50
2,60
13-е сентября
Основное время
1,82
23,00
1,98
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
13-е сентября
Основное время
2,80
5,20
1,81
2,07
14.50
1,68
1,57
16.50
2,26
3,00
12.50
1,34
ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Игроки
ТоталМеньшеТоталБольше
-
-
-
13-е сентября
Карлссон У. (Вегас) с учетом ОТ
2,20
0.50
1,60
—
—
—
13-е сентября
Барзал М. (НЙ Айлендерс) с учетом ОТ
2,26
0.50
1,57
—
—
—
ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Итоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
15-е сентября
Все коэффициенты на данное событие (+4)
ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Специальное
Эксклюзивные пари
15-е сентября
ВегасДаллас
счет в серии 1-2
Победитель серии
Команда12,01
Команда21,75
—
—
—
15-е сентября
счет в серии 2-1
Победитель серии
Команда11,21
Команда24,11
—
—
—