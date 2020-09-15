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ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
03:00
4361
13-е сентября
ДалласВегас
Основное время
3,40
4,20
1,94
2,00
5.00
1,79
1,70
5.50
2,12
2,37
4.50
1,57
22:00
4362
13-е сентября
НЙ АйлендерсТампа Бэй
Основное время
2,75
4,10
2,24
2,06
5.00
1,74
1,74
5.50
2,07
2,44
4.50
1,54
03:00
3530
15-е сентября
ВегасДаллас
Основное время
1,97
4,50
3,10

ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Статистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
03:00
4805
13-е сентября
БРОСКИ В СТВОР ДалласБРОСКИ В СТВОР Вегас
Основное время
1,85
59.50
1,85
2,03
58.50
1,70
1,70
60.50
2,03
03:00
4821
13-е сентября
ШТР ДалласШТР Вегас
Основное время
1,57
5,75
3,50
1,81
16.50
1,90
2,48
14.50
1,48
1,44
18.50
2,60
22:00
1064
13-е сентября
БРОСКИ В СТВОР НЙ АйлендерсБРОСКИ В СТВОР Тампа Бэй
Основное время
1,82
23,00
1,98
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
22:00
2260
13-е сентября
ШТР НЙ АйлендерсШТР Тампа Бэй
Основное время
2,80
5,20
1,81
2,07
14.50
1,68
1,57
16.50
2,26
3,00
12.50
1,34

ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Игроки

ТоталМеньшеТоталБольше
-
-
-
03:00
4839
13-е сентября
ДалласВегас
Карлссон У. (Вегас) с учетом ОТ
2,20
0.50
1,60
22:00
3831
13-е сентября
НЙ АйлендерсТампа Бэй
Барзал М. (НЙ Айлендерс) с учетом ОТ
2,26
0.50
1,57

ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Итоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
1263
15-е сентября
Обладатель Кубка Стэнли 2020
Все коэффициенты на данное событие (+4)

ХОККЕЙ. США. NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)Специальное

Эксклюзивные пари
10:00
5054
15-е сентября
ВегасДаллас
счет в серии 1-2
Победитель серии
Команда12,01
Команда21,75
10:00
3153
15-е сентября
Тампа БэйНЙ Айлендерс
счет в серии 2-1
Победитель серии
Команда11,21
Команда24,11
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