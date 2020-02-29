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ХОККЕЙ. США. ECHL. Регулярный чемпионатОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
03:00
5331
29-е февраля
Адирондак ТандерРединг Роялc
Основное время
3,90
4,80
1,58
1,91
6.50
1,80
03:00
5335
29-е февраля
Джексонвиль АйсменНорфолк Адмиралс
Основное время
1,43
5,40
4,60
1,90
7.50
1,81
03:05
5368
29-е февраля
Вустер РейлерсБрамптон Бист
Основное время
2,65
4,40
2,01
1,77
6.50
1,94
03:05
5347
29-е февраля
Уилинг НэйлерсМэйн Маринерс
Основное время
2,55
4,30
2,10
1,65
6.50
2,10
03:15
5657
29-е февраля
Толедо УоллайФорт Уэйн Кометс
Основное время
1,84
4,40
3,00
1,73
6.50
2,00
03:30
5697
29-е февраля
Флорида ЭверблейдсНьюфаундленд Гровлес
Основное время
1,98
4,20
2,80
2,10
5.50
1,65
03:35
7644
29-е февраля
Атланта ГладиаторсОрландо Солар Бирз
Основное время
2,20
4,40
2,40
1,90
6.50
1,80
03:35
7645
29-е февраля
Инди ФьюэлКаламазу Уингс
Основное время
1,62
4,90
3,60
1,65
7.50
2,11
03:35
7646
29-е февраля
Цинциннати СайклонсГринвиль Суомп Рэббитс
Основное время
2,03
4,30
2,65
1,67
6.50
2,10
04:05
7647
29-е февраля
Уичита ТандерАллен Американс
Основное время
6,10
5,80
1,31
1,73
7.50
2,00
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