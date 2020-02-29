Моя линия
ХОККЕЙ. США. ECHL. Регулярный чемпионатОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
3,90
4,80
1,58
1,91
6.50
1,80
—
—
29-е февраля
Основное время
1,43
5,40
4,60
1,90
7.50
1,81
—
—
29-е февраля
Основное время
2,65
4,40
2,01
1,77
6.50
1,94
—
—
29-е февраля
Основное время
2,55
4,30
2,10
1,65
6.50
2,10
—
—
29-е февраля
Основное время
1,84
4,40
3,00
1,73
6.50
2,00
—
—
29-е февраля
Основное время
1,98
4,20
2,80
2,10
5.50
1,65
—
—
29-е февраля
Основное время
2,20
4,40
2,40
1,90
6.50
1,80
—
—
29-е февраля
Основное время
1,62
4,90
3,60
1,65
7.50
2,11
—
—
29-е февраля
Основное время
2,03
4,30
2,65
1,67
6.50
2,10
—
—
29-е февраля
Основное время
6,10
5,80
1,31
1,73
7.50
2,00
—
—
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