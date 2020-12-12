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Победитель1X2
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04:30
182
23 мин., 2-й период
Лон Стар БрамэсНью-Мексико Айс Вулвс
01
00
01
Основное время
2,71
4,49
1,97
1,72
5.50
1,99
2,50
4.50
1,47
4,61
3.50
1,16
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