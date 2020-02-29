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ХОККЕЙ. США. AHLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
03:00
5699
29-е февраля
не начался
Кливленд МонстерзБельвиль Сенаторс
Основное время
2,55
4,30
2,19
1,74
6.50
1,98
2,07
6.00
1,68
1,51
7.00
2,39
03:00
5681
29-е февраля
не начался
Сиракьюс КранчУилкс Барре/Скрэнтон Пингвинз
Основное время
2,15
3,95
2,75
2,01
5.50
1,71
1,70
6.00
2,04
1,50
6.50
2,41
03:00
5701
29-е февраля
не начался
Ютика КометсТоронто Марлиз
Основное время
2,00
4,40
2,85
1,99
6.00
1,73
1,69
6.50
2,05
2,34
5.50
1,53
03:05
5630
29-е февраля
не начался
Бинхемтон ДэвилзХартфорд Вульф Пэк
Основное время
2,18
4,10
2,65
1,85
5.50
1,85
2,26
5.00
1,57
1,57
6.00
2,26
03:05
5633
29-е февраля
не начался
Лихай Вэлли ФэнтомсШарлотт Чекерс
Основное время
2,39
4,20
2,35
1,99
6.00
1,73
1,69
6.50
2,05
2,34
5.50
1,53
03:05
5635
29-е февраля
не начался
Рочестер АмериканзЛаваль Рокет
Основное время
2,09
3,90
2,90
1,72
5.50
2,01
2,03
5.00
1,70
2,39
4.50
1,51
03:05
5698
29-е февраля
не начался
Спрингфилд ТандербердзБриджпорт Саунд Тайгерз
Основное время
1,61
4,80
3,95
1,77
6.00
1,94
2,09
5.50
1,67
1,56
6.50
2,28
04:00
5656
29-е февраля
не начался
Сан Антонио РэмпейджГранд Рэпидс Гриффинз
Основное время
2,20
4,10
2,60
1,92
5.50
1,79
1,62
6.00
2,16
2,36
5.00
1,52
04:00
5648
29-е февраля
не начался
Техас СтарсРокфорд Айсхогс
Основное время
2,01
4,10
2,95
1,85
5.50
1,85
2,26
5.00
1,57
1,57
6.00
2,26
06:00
5665
29-е февраля
не начался
Онтарио РейнТусон Роадраннерз
Основное время
2,46
4,20
2,30
1,77
6.00
1,95
2,09
5.50
1,66
1,55
6.50
2,29
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