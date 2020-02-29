Моя линия
ХОККЕЙ. США. AHLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,55
4,30
2,19
1,74
6.50
1,98
2,07
6.00
1,68
1,51
7.00
2,39
29-е февраля
не начался
Основное время
2,15
3,95
2,75
2,01
5.50
1,71
1,70
6.00
2,04
1,50
6.50
2,41
29-е февраля
не начался
Основное время
2,00
4,40
2,85
1,99
6.00
1,73
1,69
6.50
2,05
2,34
5.50
1,53
29-е февраля
не начался
Основное время
2,18
4,10
2,65
1,85
5.50
1,85
2,26
5.00
1,57
1,57
6.00
2,26
29-е февраля
не начался
Основное время
2,39
4,20
2,35
1,99
6.00
1,73
1,69
6.50
2,05
2,34
5.50
1,53
29-е февраля
не начался
Основное время
2,09
3,90
2,90
1,72
5.50
2,01
2,03
5.00
1,70
2,39
4.50
1,51
29-е февраля
не начался
Основное время
1,61
4,80
3,95
1,77
6.00
1,94
2,09
5.50
1,67
1,56
6.50
2,28
29-е февраля
не начался
Основное время
2,20
4,10
2,60
1,92
5.50
1,79
1,62
6.00
2,16
2,36
5.00
1,52
29-е февраля
не начался
Основное время
2,01
4,10
2,95
1,85
5.50
1,85
2,26
5.00
1,57
1,57
6.00
2,26
29-е февраля
не начался
Основное время
2,46
4,20
2,30
1,77
6.00
1,95
2,09
5.50
1,66
1,55
6.50
2,29
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