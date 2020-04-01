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ХОККЕЙ. Словакия. Экстралига. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
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33 мин., 2-й период
КошицеБанска Бистрица
11
01
12
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
7,00
3,55
1,50
1,70
5.50
2,10
2,15
5.00
1,65
2,75
4.50
1,40
36 мин., 2-й период
Нитра07 Детва
30
21
51
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
—
1,70
8.50
2,05
2,30
8.00
1,55
1,35
9.00
3,00
33 мин., 2-й период
ПопрадЗволен
01
02
03
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
33
11,50
-
1,75
5.50
2,05
2,40
5.00
1,55
1,40
6.00
2,90
20 мин., перерыв
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,45
3,20
2,70
1,80
3.50
1,90
2,30
3.00
1,60
1,45
4.00
2,60
20 мин., перерыв
СлованДукла
03
03
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
9,75
7,00
1,18
2,00
6.50
1,75
1,65
7.00
2,20
1,45
7.50
2,65
10 мин., 1-й период
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,80
4,45
3,25
1,75
5.00
2,00
2,10
4.50
1,70
1,55
5.50
2,35
1-е марта
не начался
Основное время
1,79
4,40
3,40
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
2,25
4,20
2,50
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,72
4,50
3,60
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
2,25
4,20
2,50
—
—
—
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ХОККЕЙ. Словакия. Экстралига. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
3,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
30
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
8,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
25
—
—
—
1-е апреля
Итоги
4,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
30
—
—
—
1-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
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