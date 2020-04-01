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ХОККЕЙ. Словакия. Экстралига. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
302
33 мин., 2-й период
КошицеБанска Бистрица
11
01
12
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
7,00
3,55
1,50
1,70
5.50
2,10
2,15
5.00
1,65
2,75
4.50
1,40
20:00
303
36 мин., 2-й период
Нитра07 Детва
30
21
51
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,70
8.50
2,05
2,30
8.00
1,55
1,35
9.00
3,00
20:00
298
33 мин., 2-й период
ПопрадЗволен
01
02
03
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
33
11,50
-
1,75
5.50
2,05
2,40
5.00
1,55
1,40
6.00
2,90
20:30
140
20 мин., перерыв
ДВТК ЙегешмедвекДукла Михаловце
00
00
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,45
3,20
2,70
1,80
3.50
1,90
2,30
3.00
1,60
1,45
4.00
2,60
20:30
138
20 мин., перерыв
СлованДукла
03
03
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
9,75
7,00
1,18
2,00
6.50
1,75
1,65
7.00
2,20
1,45
7.50
2,65
21:00
216
10 мин., 1-й период
МАК УджбудаНове Замки
00
00
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,80
4,45
3,25
1,75
5.00
2,00
2,10
4.50
1,70
1,55
5.50
2,35
18:00
4166
1-е марта
не начался
НитраДВТК Йегешмедвек
Основное время
1,79
4,40
3,40
19:00
4147
1-е марта
не начался
07 ДетваНове Замки
Основное время
2,25
4,20
2,50
19:00
4096
1-е марта
не начался
Банска БистрицаПопрад
Основное время
1,72
4,50
3,60
19:00
4135
1-е марта
не начался
ДуклаЗволен
Основное время
2,25
4,20
2,50
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ХОККЕЙ. Словакия. Экстралига. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
3226
1-е апреля
Банска Бистрица (плей-офф 19/20)
Итоги
3,50
00:00
3514
1-е апреля
ДВТК Мишкольц (плей-офф 19/20)
Итоги
20,00
00:00
4043
1-е апреля
Детва (плей-офф 19/20)
Итоги
30
00:00
3807
1-е апреля
Дукла Тренчин (плей-офф 19/20)
Итоги
10,00
00:00
3238
1-е апреля
Зволен (плей-офф 19/20)
Итоги
8,00
00:00
4125
1-е апреля
Йегешмедвек (плей-офф 19/20)
Итоги
25
00:00
3241
1-е апреля
Кошице (плей-офф 19/20)
Итоги
4,00
00:00
4061
1-е апреля
Л.Микулаш (плей-офф 19/20)
Итоги
50
00:00
3813
1-е апреля
МАК Будапешт (плей-офф 19/20)
Итоги
30
00:00
3815
1-е апреля
Михаловце (плей-офф 19/20)
Итоги
20,00
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