1000
Моя линия
ХОККЕЙ. Словакия. ЭкстралигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-е октября
Основное время
1,72
4,50
3,60
1,78
5.50
1,93
2,12
5.00
1,64
1,50
6.00
2,41
2-е октября
Основное время
1,40
5,40
5,40
1,81
5.50
1,90
2,18
5.00
1,61
1,53
6.00
2,34
2-е октября
Основное время
2,95
4,40
1,93
—
—
—
2-е октября
Основное время
2,55
4,40
2,16
1,96
5.50
1,75
1,65
6.00
2,11
2,41
5.00
1,50
2-е октября
Основное время
2,70
4,30
2,11
1,77
5.50
1,94
2,10
5.00
1,65
2,46
4.50
1,49
2-е октября
Основное время
1,53
5,00
4,50
1,86
5.50
1,85
2,25
5.00
1,57
1,57
6.00
2,26