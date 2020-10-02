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ХОККЕЙ. Словакия. ЭкстралигаОсновная линия

Победитель1X2
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18:30
4774
2-е октября
Банска БистрицаНове Замки
Основное время
1,72
4,50
3,60
1,78
5.50
1,93
2,12
5.00
1,64
1,50
6.00
2,41
19:00
5374
2-е октября
07 ДетваЛиптовски Микулаш
Основное время
1,40
5,40
5,40
1,81
5.50
1,90
2,18
5.00
1,61
1,53
6.00
2,34
19:00
4797
2-е октября
ДВТК ЙегешмедвекДукла
Основное время
2,95
4,40
1,93
19:00
5395
2-е октября
Дукла МихаловцеСлован
Основное время
2,55
4,40
2,16
1,96
5.50
1,75
1,65
6.00
2,11
2,41
5.00
1,50
19:00
5367
2-е октября
КошицеЗволен
Основное время
2,70
4,30
2,11
1,77
5.50
1,94
2,10
5.00
1,65
2,46
4.50
1,49
19:00
4688
2-е октября
ПопрадНитра
Основное время
1,53
5,00
4,50
1,86
5.50
1,85
2,25
5.00
1,57
1,57
6.00
2,26
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