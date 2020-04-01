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ХОККЕЙ. Швеция. SHLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:15
2149
29-е февраля
не начался
ЛулеоФрёлунда
Основное время
1,86
4,10
3,35
1,96
4.50
1,76
1,66
5.00
2,09
1,49
5.50
2,45
17:15
2053
29-е февраля
не начался
МальмёФерьестад
Основное время
2,33
4,10
2,47
1,78
5.50
1,92
2,11
5.00
1,65
1,50
6.00
2,42
17:15
2029
29-е февраля
не начался
ЮргорденОскарсхамн
Основное время
1,26
6,40
7,60
1,76
5.50
1,95
2,11
5.00
1,65
1,49
6.00
2,43
20:00
3351
29-е февраля
не начался
Векшё ЛейкерсЭребру
Основное время
2,09
4,00
2,85
1,96
4.50
1,76
1,66
5.00
2,09
1,49
5.50
2,45
20:00
3310
29-е февраля
не начался
РёглеЛинчёпинг
Основное время
1,63
4,40
4,20
1,73
5.00
2,00
2,03
4.50
1,70
1,53
5.50
2,34
20:00
3275
29-е февраля
не начался
ХВ 71Брюнес
Основное время
1,78
4,20
3,60
1,83
5.00
1,87
2,15
4.50
1,63
1,60
5.50
2,19
20:00
2951
29-е февраля
не начался
ШеллефтеоЛександ
Основное время
1,40
5,20
5,80
1,91
5.00
1,79
1,65
5.50
2,11
2,26
4.50
1,57
21:00
7009
3-е марта
не начался
БрюнесВекшё Лейкерс
Основное время
2,19
3,90
2,70
21:00
7025
3-е марта
не начался
ЛинчёпингЮргорден
Основное время
2,16
4,00
2,70
21:00
7030
3-е марта
не начался
ЛулеоРёгле
Основное время
1,78
4,30
3,50
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из 4событий

ХОККЕЙ. Швеция. SHLИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
3095
1-е апреля
Брюнес (плей-офф 19/20)
Итоги
30
00:00
2873
1-е апреля
Векшё (плей-офф 19/20)
Итоги
13,00
00:00
3429
1-е апреля
Лександ (плей-офф 19/20)
Итоги
100
00:00
3233
1-е апреля
Линчёпинг (плей-офф 19/20)
Итоги
70
00:00
2526
1-е апреля
Лулео (плей-офф 19/20)
Итоги
4,00
00:00
3379
1-е апреля
Мальмё (плей-офф 19/20)
Итоги
25
00:00
3433
1-е апреля
Оскарсхамн (плей-офф 19/20)
Итоги
100
00:00
2957
1-е апреля
Рёгле (плей-офф 19/20)
Итоги
10,00
00:00
2476
1-е апреля
Ферьестад (плей-офф 19/20)
Итоги
6,50
00:00
2351
1-е апреля
Фрёлунда (плей-офф 19/20)
Итоги
4,50
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из 4событий
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