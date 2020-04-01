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ХОККЕЙ. Швеция. Аллсвенскан. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
8058
10-е марта
не начался
БьёрклёвенМОДО
Основное время
1,88
4,20
3,25
1,76
5.50
1,96
2,07
5.00
1,67
2,42
4.50
1,50
21:00
5093
11-е марта
не начался
ВИК ВястерясВита Хастен
Основное время
1,93
4,00
3,20
1,73
5.00
2,00
2,03
4.50
1,71
1,53
5.50
2,34
21:00
2484
11-е марта
не начался
СёдертельеВестервик
Основное время
1,80
4,20
3,50
1,78
5.00
1,93
2,09
4.50
1,66
1,57
5.50
2,26
21:00
8061
11-е марта
не начался
ТимроБИК Карлскога
Основное время
1,84
4,40
3,25
1,88
5.50
1,82
1,58
6.00
2,23
2,27
5.00
1,56

ХОККЕЙ. Швеция. Аллсвенскан. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
8244
1-е апреля
БИК Карлскога (плей-офф 19/20)
Итоги
5,50
00:00
8246
1-е апреля
Бьёрклёвен (плей-офф 19/20)
Итоги
1,70
00:00
8252
1-е апреля
Вестервик (плей-офф 19/20)
Итоги
50
00:00
8240
1-е апреля
Вестерос (плей-офф 19/20)
Итоги
30
00:00
8264
1-е апреля
Вита Хастен (плей-офф 19/20)
Итоги
100
00:00
8249
1-е апреля
Карлскруна (плей-офф 19/20)
Итоги
17,00
00:00
8239
1-е апреля
МОДО (плей-офф 19/20)
Итоги
3,70
00:00
8243
1-е апреля
Мора (плей-офф 19/20)
Итоги
10,00
00:00
8250
1-е апреля
Сёдертелье (плей-офф 19/20)
Итоги
25
00:00
8241
1-е апреля
Тимро (плей-офф 19/20)
Итоги
11,00
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