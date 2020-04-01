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ХОККЕЙ. Швеция. Аллсвенскан. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
10-е марта
не начался
Основное время
1,88
4,20
3,25
1,76
5.50
1,96
2,07
5.00
1,67
2,42
4.50
1,50
11-е марта
не начался
Основное время
1,93
4,00
3,20
1,73
5.00
2,00
2,03
4.50
1,71
1,53
5.50
2,34
11-е марта
не начался
Основное время
1,80
4,20
3,50
1,78
5.00
1,93
2,09
4.50
1,66
1,57
5.50
2,26
11-е марта
не начался
Основное время
1,84
4,40
3,25
1,88
5.50
1,82
1,58
6.00
2,23
2,27
5.00
1,56
ХОККЕЙ. Швеция. Аллсвенскан. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
5,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
1,70
—
—
—
1-е апреля
Итоги
50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
30
—
—
—
1-е апреля
Итоги
100
—
—
—
1-е апреля
Итоги
17,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
3,70
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
25
—
—
—
1-е апреля
Итоги
11,00
—
—
—
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