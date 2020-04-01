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ХОККЕЙ. Швеция. АллсвенсканОсновная линия
Победитель1X2
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13 мин., 1-й период
АИКМОДО
01
01
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
9,75
6,50
1,20
1,85
5.50
1,90
2,35
5.00
1,55
1,55
6.00
2,35
11 мин., 1-й период
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,55
4,45
4,45
1,95
4.50
1,80
1,65
5.00
2,15
1,50
5.50
2,55
12 мин., 1-й период
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,25
3,75
2,65
2,00
4.00
1,75
1,65
4.50
2,20
2,45
3.50
1,50
8 мин., 1-й период
ТимроМора
21
21
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,22
6,25
9,00
2,00
7.50
1,75
1,65
8.00
2,15
2,60
7.00
1,45
14 мин., 1-й период
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
4,60
4,15
1,60
1,80
5.00
1,95
2,15
4.50
1,65
1,55
5.50
2,35
ХОККЕЙ. Швеция. АллсвенсканИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
8,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
60
—
—
—
1-е апреля
Итоги
5,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
1,70
—
—
—
1-е апреля
Итоги
50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
30
—
—
—
1-е апреля
Итоги
100
—
—
—
1-е апреля
Итоги
17,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
3,70
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
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