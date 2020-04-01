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ХОККЕЙ. Швеция. АллсвенсканОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
217
13 мин., 1-й период
АИКМОДО
01
01
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
9,75
6,50
1,20
1,85
5.50
1,90
2,35
5.00
1,55
1,55
6.00
2,35
21:00
213
11 мин., 1-й период
БьёрклёвенСёдертелье
00
00
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,55
4,45
4,45
1,95
4.50
1,80
1,65
5.00
2,15
1,50
5.50
2,55
21:00
202
12 мин., 1-й период
ВИК ВястерясБИК Карлскога
00
00
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,25
3,75
2,65
2,00
4.00
1,75
1,65
4.50
2,20
2,45
3.50
1,50
21:00
211
8 мин., 1-й период
ТимроМора
21
21
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,22
6,25
9,00
2,00
7.50
1,75
1,65
8.00
2,15
2,60
7.00
1,45
21:00
215
14 мин., 1-й период
ХК КристианштадтВита Хастен
01
01
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
4,60
4,15
1,60
1,80
5.00
1,95
2,15
4.50
1,65
1,55
5.50
2,35

ХОККЕЙ. Швеция. АллсвенсканИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
8242
1-е апреля
АИК (плей-офф 19/20)
Итоги
8,00
00:00
8253
1-е апреля
Альмтуна (плей-офф 19/20)
Итоги
60
00:00
8244
1-е апреля
БИК Карлскога (плей-офф 19/20)
Итоги
5,50
00:00
8246
1-е апреля
Бьёрклёвен (плей-офф 19/20)
Итоги
1,70
00:00
8252
1-е апреля
Вестервик (плей-офф 19/20)
Итоги
50
00:00
8240
1-е апреля
Вестерос (плей-офф 19/20)
Итоги
30
00:00
8264
1-е апреля
Вита Хастен (плей-офф 19/20)
Итоги
100
00:00
8249
1-е апреля
Карлскруна (плей-офф 19/20)
Итоги
17,00
00:00
8239
1-е апреля
МОДО (плей-офф 19/20)
Итоги
3,70
00:00
8243
1-е апреля
Мора (плей-офф 19/20)
Итоги
10,00
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