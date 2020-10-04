1000
Моя линия
ХОККЕЙ. Швеция. 1-й дивизион.Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-е октября
Основное время
1,52
5,00
4,10
1,77
6.00
1,95
2,09
5.50
1,66
1,55
6.50
2,30
2-е октября
Основное время
2,34
4,40
2,25
1,98
5.50
1,74
1,67
6.00
2,08
2,45
5.00
1,49
3-е октября
Основное время
2,70
4,50
1,98
—
—
—
3-е октября
Основное время
1,98
4,40
2,70
—
—
—
3-е октября
Основное время
2,20
4,50
2,37
—
—
—
3-е октября
Основное время
1,56
4,90
3,95
—
—
—
3-е октября
Основное время
6,20
6,40
1,28
—
—
—
4-е октября
Основное время
1,28
6,20
6,40
—
—
—
4-е октября
Основное время
1,96
4,50
2,75
—
—
—
4-е октября
Основное время
2,15
4,50
2,42
—
—
—
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