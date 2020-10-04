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ХОККЕЙ. Швеция. 1-й дивизион.Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
1166
2-е октября
Форшага ИФМалунгс
Основное время
1,52
5,00
4,10
1,77
6.00
1,95
2,09
5.50
1,66
1,55
6.50
2,30
20:00
1037
2-е октября
ХК Висби-РомаХК Валлентуна
Основное время
2,34
4,40
2,25
1,98
5.50
1,74
1,67
6.00
2,08
2,45
5.00
1,49
16:00
1073
3-е октября
ХаммарбюАрланда
Основное время
2,70
4,50
1,98
16:00
1106
3-е октября
ЭстерсундТегс СК
Основное время
1,98
4,40
2,70
17:00
1088
3-е октября
СтромсброХуддинг
Основное время
2,20
4,50
2,37
17:00
2909
3-е октября
Хальмстад ХаммерсБурос
Основное время
1,56
4,90
3,95
17:00
1396
3-е октября
ХанхаглсИФ Троя/Юнгбю
Основное время
6,20
6,40
1,28
17:00
1651
4-е октября
Виммербю ХКТиринг Сос
Основное время
1,28
6,20
6,40
17:00
2836
4-е октября
Каллинге/Роннеби ИФКальмар
Основное время
1,96
4,50
2,75
17:00
1237
4-е октября
КёпингИФК Кумла
Основное время
2,15
4,50
2,42
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