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ХОККЕЙ. Швеция. SHLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,86
4,10
3,35
1,96
4.50
1,76
1,66
5.00
2,09
1,49
5.50
2,45
29-е февраля
не начался
Основное время
2,33
4,10
2,47
1,78
5.50
1,92
2,11
5.00
1,65
1,50
6.00
2,42
29-е февраля
не начался
Основное время
1,26
6,40
7,60
1,76
5.50
1,95
2,11
5.00
1,65
1,49
6.00
2,43
29-е февраля
не начался
Основное время
2,09
4,00
2,85
1,96
4.50
1,76
1,66
5.00
2,09
1,49
5.50
2,45
29-е февраля
не начался
Основное время
1,63
4,40
4,20
1,73
5.00
2,00
2,03
4.50
1,70
1,53
5.50
2,34
29-е февраля
не начался
Основное время
1,78
4,20
3,60
1,83
5.00
1,87
2,15
4.50
1,63
1,60
5.50
2,19
29-е февраля
не начался
Основное время
1,40
5,20
5,80
1,91
5.00
1,79
1,65
5.50
2,11
2,26
4.50
1,57
3-е марта
не начался
Основное время
2,19
3,90
2,70
—
—
—
3-е марта
не начался
Основное время
2,16
4,00
2,70
—
—
—
3-е марта
не начался
Основное время
1,78
4,30
3,50
—
—
—
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ХОККЕЙ. Швеция. SHLИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля