Избранное
LIVE99
Видео
34
Скоро
Популярное339Российская Премьер-Лига48АПЛ53Бундеслига34Примера36Серия A28Лига 139Суперкубок УЕФА. Будапешт1КХЛ77NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)6ATP. Рим. Италия7WTA. Рим. Италия3NBA. Плей-офф. Орландо4Лига Про. Мужчины. Зал А41Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей1
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Гольф
Дартс
Пляжный волейбол
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

ХОККЕЙ. Швейцария. Топ-лига. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
395
32 мин., 2-й период
Биль (мол)Лангнау Тайгерс (мол)
02
00
02
Основное время
7,67
6,10
1,24
2,29
4.50
1,55
1,54
5.50
2,33
1,20
6.50
3,99
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию34
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru