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ХОККЕЙ. Швейцария. NLBОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:30
2423
2-е октября
Тичино РокетсАджой
Основное время
6,80
7,00
1,23
1,76
7.00
1,95
2,04
6.50
1,70
1,57
7.50
2,25
20:45
2671
2-е октября
ОльтенЛа Шо де Фон
Основное время
1,56
4,90
3,90
1,80
6.00
1,91
2,13
5.50
1,64
1,57
6.50
2,26
20:45
2742
2-е октября
Цуг АкадемиВисп
Основное время
4,70
5,60
1,41
1,84
6.50
1,86
1,60
7.00
2,19
2,24
6.00
1,58
20:46
3128
2-е октября
ЛангентальВинтертур
Основное время
1,39
5,60
5,00
2,03
6.00
1,71
1,71
6.50
2,01
2,38
5.50
1,51
21:00
3190
2-е октября
Сьерре-АнниверсКлотен Флайерз
Основное время
7,80
7,60
1,19
1,76
7.00
1,95
2,04
6.50
1,69
1,57
7.50
2,25
21:00
3169
2-е октября
ТургауЛайнз
Основное время
1,86
4,40
3,00
1,80
5.50
1,90
2,16
5.00
1,62
1,52
6.00
2,37
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