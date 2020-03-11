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ХОККЕЙ. Швейцария. Allsvenskan. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
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20 мин., перерыв
ВИК ВястерясВита Хастен
20
20
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,10
8,25
16,75
1,75
5.50
2,00
2,30
5.00
1,60
1,45
6.00
2,60
20 мин., перерыв
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,10
8,25
17,00
1,85
9.50
1,85
1,55
10.00
2,40
2,50
9.00
1,50
20 мин., перерыв
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
-
28
47
1,70
10.00
2,10
2,05
9.50
1,70
1,50
10.50
2,50