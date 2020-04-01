Моя линия
ХОККЕЙ. Швейцария. NLAОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
2,48
4,00
2,33
1,95
5.00
1,76
1,68
5.50
2,07
2,28
4.50
1,56
28-е февраля
не начался
Основное время
1,97
4,00
3,10
1,83
5.00
1,88
2,14
4.50
1,63
1,60
5.50
2,20
28-е февраля
не начался
Основное время
2,55
4,20
2,23
1,88
5.50
1,83
1,58
6.00
2,25
2,26
5.00
1,57
28-е февраля
не начался
Основное время
2,49
3,75
2,42
1,87
4.50
1,83
1,60
5.00
2,20
2,46
4.00
1,48
28-е февраля
не начался
Основное время
2,60
4,00
2,22
1,97
5.00
1,75
1,69
5.50
2,05
2,30
4.50
1,55
28-е февраля
не начался
Основное время
1,54
4,60
4,70
1,83
5.00
1,87
2,16
4.50
1,62
1,60
5.50
2,20
29-е февраля
не начался
Основное время
1,60
4,70
4,10
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,34
4,10
2,46
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,14
4,20
2,70
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,91
4,30
3,10
—
—
—
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ХОККЕЙ. Швейцария. NLAИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
100
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
6,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
7,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
30
—
—
—
1-е апреля
Итоги
12,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
150
—
—
—
1-е апреля
Итоги
50
—
—
—
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ХОККЕЙ. Швейцария. NLB. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,29
6,80
6,40
1,85
6.50
1,86
1,60
7.00
2,20
2,24
6.00
1,58
28-е февраля
не начался
Основное время
1,79
4,10
3,60
1,82
4.50
1,88
1,55
5.00
2,30
2,35
4.00
1,53
28-е февраля
не начался
Основное время
1,21
7,80
8,20
1,73
6.50
1,99
2,04
6.00
1,70
2,39
5.50
1,51
28-е февраля
не начался