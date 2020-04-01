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ХОККЕЙ. Швейцария. NLAОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:45
1596
28-е февраля
не начался
Амбри ПиоттаДавос
Основное время
2,48
4,00
2,33
1,95
5.00
1,76
1,68
5.50
2,07
2,28
4.50
1,56
21:45
1530
28-е февраля
не начался
БернФрибур Готтерон
Основное время
1,97
4,00
3,10
1,83
5.00
1,88
2,14
4.50
1,63
1,60
5.50
2,20
21:45
1857
28-е февраля
не начался
БильЦюрих Лайонс
Основное время
2,55
4,20
2,23
1,88
5.50
1,83
1,58
6.00
2,25
2,26
5.00
1,57
21:45
1829
28-е февраля
не начался
ЖеневаЛозанна
Основное время
2,49
3,75
2,42
1,87
4.50
1,83
1,60
5.00
2,20
2,46
4.00
1,48
21:45
1708
28-е февраля
не начался
РапперсвильЛугано
Основное время
2,60
4,00
2,22
1,97
5.00
1,75
1,69
5.50
2,05
2,30
4.50
1,55
21:45
1877
28-е февраля
не начался
ЦугЛангнау Тайгерз
Основное время
1,54
4,60
4,70
1,83
5.00
1,87
2,16
4.50
1,62
1,60
5.50
2,20
21:45
4879
29-е февраля
не начался
ДавосРапперсвиль
Основное время
1,60
4,70
4,10
21:45
5189
29-е февраля
не начался
Лангнау ТайгерзБиль
Основное время
2,34
4,10
2,46
21:45
5037
29-е февраля
не начался
ЛозаннаБерн
Основное время
2,14
4,20
2,70
21:45
5104
29-е февраля
не начался
ЛуганоАмбри Пиотта
Основное время
1,91
4,30
3,10
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из 2событий

ХОККЕЙ. Швейцария. NLAИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
4804
1-е апреля
Амбри Пиотта (плей-офф 19/20)
Итоги
100
00:00
4458
1-е апреля
Берн (плей-офф 19/20)
Итоги
10,00
00:00
4796
1-е апреля
Биль (плей-офф 19/20)
Итоги
10,00
00:00
4802
1-е апреля
Давос (плей-офф 19/20)
Итоги
6,50
00:00
4800
1-е апреля
Женева (плей-офф 19/20)
Итоги
7,00
00:00
4803
1-е апреля
Лангнау Тайгерз (плей-офф 19/20)
Итоги
30
00:00
4797
1-е апреля
Лозанна (плей-офф 19/20)
Итоги
12,00
00:00
4798
1-е апреля
Лугано (плей-офф 19/20)
Итоги
20,00
00:00
4805
1-е апреля
Рапперсвиль (плей-офф 19/20)
Итоги
150
00:00
4799
1-е апреля
Фрибур Готтерон (плей-офф 19/20)
Итоги
50
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из 2событий

ХОККЕЙ. Швейцария. NLB. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:45
5364
28-е февраля
не начался
АджойЛа Шо де Фон
Основное время
1,29
6,80
6,40
1,85
6.50
1,86
1,60
7.00
2,20
2,24
6.00
1,58
21:45
5322
28-е февраля
не начался
ВиспТургау
Основное время
1,79
4,10
3,60
1,82
4.50
1,88
1,55
5.00
2,30
2,35
4.00
1,53
21:45
5348
28-е февраля
не начался
Клотен ФлайерзЛайнз
Основное время
1,21
7,80
8,20
1,73
6.50
1,99
2,04
6.00
1,70
2,39
5.50
1,51
21:45
5327
28-е февраля
не начался
ОльтенЛангенталь