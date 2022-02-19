1000
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ХОККЕЙ. Сборные. Олимпийские игры 2022. КитайИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
19-е февраля 2022
Итоги
500
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
200
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
50
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
200
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
500
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
2,00
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
1000
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
100
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
200
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
1,70
—
—
—
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