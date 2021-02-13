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ХОККЕЙ. Сборные. Kazakhstan Hockey OpenОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
5473
13-е февраля
Россия (олимп)Казахстан 2
Основное время
1,26
6,40
6,63
1,82
5.50
1,88
2,19
5.00
1,60
1,56
6.00
2,28
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