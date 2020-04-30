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ХОККЕЙ. Сборные. Евротур. ШвецияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
3464
30-е апреля
РоссияШвеция
Основное время
1,95
4,50
3,05
1,75
5.50
2,05
2,05
5.00
1,70
2,40
4.50
1,50
22:00
3459
30-е апреля
ФинляндияЧехия
Основное время
2,60
4,40
2,25
1,75
5.50
2,05
2,05
5.00
1,70
2,40
4.50
1,55
22:00
4643
2-е мая
РоссияФинляндия
Основное время
2,20
4,20
2,75
1,80
5.00
1,95
2,10
4.50
1,65
1,60
5.50
2,30
22:00
4645
2-е мая
ЧехияШвеция
Основное время
2,25
4,40
2,60
1,75
5.50
2,05
2,05
5.00
1,70
2,40
4.50
1,55
22:00
4649
3-е мая
ЧехияРоссия
Основное время
2,40
4,45
2,40
1,90
5.50
1,90
2,25
5.00
1,60
1,60
6.00
2,30
22:00
4648
3-е мая
ШвецияФинляндия
Основное время
2,30
4,15
2,65
2,00
4.50
1,75
1,70
5.00
2,05
1,50
5.50
2,40
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