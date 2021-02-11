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ХОККЕЙ. Сборные. Евротур. ШвецияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
4203
11-е февраля
РоссияФинляндия
Основное время
2,20
4,10
2,65
1,52
5.50
2,40
20:00
4506
11-е февраля
ЧехияШвеция
Основное время
3,05
4,30
1,91
1,60
5.50
2,30
20:00
4524
13-е февраля
ФинляндияЧехия
Основное время
2,02
4,20
2,85
1,58
5.50
2,30
20:00
4539
13-е февраля
ШвецияРоссия
Основное время
2,27
4,20
2,50
1,65
5.50
2,20
20:00
4561
14-е февраля
РоссияЧехия
Основное время
2,00
4,30
2,85
1,72
5.50
2,08
20:00
4559
14-е февраля
ШвецияФинляндия
Основное время
2,03
4,20
2,85
1,53
5.50
2,45

ХОККЕЙ. Сборные. Евротур. ШвецияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
20:00
3206
14-е февраля
Россия (Победитель Beijer 2021)
Итоги
3,80
20:00
3382
14-е февраля
Финляндия (Победитель Beijer 2021)
Итоги
4,50
20:00
3409
14-е февраля
Чехия (Победитель Beijer 2021)
Итоги
5,50
20:00
3069
14-е февраля
Швеция (Победитель Beijer 2021)
Итоги
2,30
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