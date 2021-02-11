1000
Моя линия
ХОККЕЙ. Сборные. Евротур. ШвецияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11-е февраля
Основное время
2,20
4,10
2,65
1,52
5.50
2,40
—
—
11-е февраля
Основное время
3,05
4,30
1,91
1,60
5.50
2,30
—
—
13-е февраля
Основное время
2,02
4,20
2,85
1,58
5.50
2,30
—
—
13-е февраля
Основное время
2,27
4,20
2,50
1,65
5.50
2,20
—
—
14-е февраля
Основное время
2,00
4,30
2,85
1,72
5.50
2,08
—
—
14-е февраля
Основное время
2,03
4,20
2,85
1,53
5.50
2,45
—
—
ХОККЕЙ. Сборные. Евротур. ШвецияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
14-е февраля
Итоги
3,80
—
—
—
14-е февраля
Итоги
4,50
—
—
—
14-е февраля
Итоги
5,50
—
—
—
14-е февраля
Итоги
2,30
—
—
—