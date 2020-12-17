1000
Моя линия
ХОККЕЙ. Сборные. Евротур. Кубок Первого канала. РоссияОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
17-е декабря
Основное время
2,47
3,80
2,47
1,60
5.50
2,25
—
—
17-е декабря
Основное время
3,46
4,00
1,85
1,70
5.50
2,08
—
—
19-е декабря
Основное время
1,85
4,00
3,45
1,80
5.50
1,95
—
—
19-е декабря
Основное время
2,50
3,70
2,50
1,52
5.50
2,40
—
—
20-е декабря
Основное время
1,85
4,00
3,60
1,57
5.50
2,30
—
—
20-е декабря
Основное время
2,45
3,90
2,45
1,80
5.50
1,95
—
—