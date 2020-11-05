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ХОККЕЙ. Сборные. Евротур. Кубок Карьяла. ФинляндияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
4157
5-е ноября
РоссияФинляндия
Основное время
2,55
3,95
2,46
1,77
5.00
2,02
2,08
4.50
1,73
1,57
5.50
2,37
18:00
4147
5-е ноября
ЧехияШвеция
Основное время
3,00
4,10
2,11
2,02
5.00
1,77
1,73
5.50
2,08
2,36
4.50
1,57
18:00
4158
7-е ноября
ФинляндияЧехия
Основное время
1,99
4,10
3,30
1,77
5.00
2,02
2,08
4.50
1,73
1,56
5.50
2,38
18:00
4155
7-е ноября
ШвецияРоссия
Основное время
2,60
4,10
2,36
2,02
5.00
1,77
1,73
5.50
2,08
2,36
4.50
1,57
18:00
4159
8-е ноября
ФинляндияШвеция
Основное время
2,11
4,00
3,05
1,84
5.00
1,94
2,16
4.50
1,68
1,61
5.50
2,27
18:00
4156
8-е ноября
ЧехияРоссия
Основное время
3,25
4,20
1,97
2,02
5.00
1,77
1,73
5.50
2,08
2,36
4.50
1,57
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