Моя линия
ХОККЕЙ. Сборные. Евротур. ЧехияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
30-е апреля
Основное время
1,95
4,50
3,05
1,75
5.50
2,05
2,05
5.00
1,70
2,40
4.50
1,50
30-е апреля
Основное время
2,60
4,40
2,25
1,75
5.50
2,05
2,05
5.00
1,70
2,40
4.50
1,55
2-е мая
Основное время
2,20
4,20
2,75
1,80
5.00
1,95
2,10
4.50
1,65
1,60
5.50
2,30
2-е мая
Основное время
2,25
4,40
2,60
1,75
5.50
2,05
2,05
5.00
1,70
2,40
4.50
1,55
3-е мая
Основное время
2,40
4,45
2,40
1,90
5.50
1,90
2,25
5.00
1,60
1,60
6.00
2,30
3-е мая
Основное время
2,30
4,15
2,65
2,00
4.50
1,75
1,70
5.00
2,05
1,50
5.50
2,40