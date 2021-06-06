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Ставки на Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-офф
ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-оффОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
5-е июня
Основное время
2,31
3,95
2,75
5.0
1,79
1,99
4.5
2,11
1,71
5.5
1,58
2,35
5-е июня
Основное время
1,72
4,20
4,40
4.0
1,86
1,92
4.5
1,57
2,37
3.5
2,37
1,56
ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-оффСтатистика
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
5-е июня
Голы в 2 матчах 05.06.2021
Основное время
1,64
5,55
3,30
9.5
1,73
2,00
8.5
2,20
1,60
10.5
1,46
2,55
5-е июня
Броски в створ (основное время)
2,95
25
1,39
57.5
1,85
1,85
56.5
2,03
1,70
58.5
1,70
2,03
Броски в створ (основное время)
1,20
30
4,30
51.5
1,86
1,84
50.5
2,03
1,70
52.5
1,70
2,03
ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-оффИгроки
ТоталТоталМеньшеБольше
-
-
-
5-е июня
Браун К. (Канада) с учетом ОТ
0.5
2,60
1,44
—
—
—
5-е июня
Айзеншмид М. (Германия) с учетом ОТ
0.5
1,48
2,48
—
—
—
ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
6-е июня
Все коэффициенты на данное событие (+4)