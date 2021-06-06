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ЧМ-2021. Латвия. Плей-офф8
ЧМ-2021. Лучший бомбардир6
Олимпийские игры 2022. Китай1
США
Россия
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Ставки на Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-офф

ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-оффОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
14:15
2436
5-е июня
СШАКанада
Основное время
2,31
3,95
2,75
5.0
1,79
1,99
4.5
2,11
1,71
5.5
1,58
2,35
+214
18:15
2643
5-е июня
ФинляндияГермания
Основное время
1,72
4,20
4,40
4.0
1,86
1,92
4.5
1,57
2,37
3.5
2,37
1,56
+204

ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-оффСтатистика

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
14:14
2033
5-е июня
ХозяеваГости
Голы в 2 матчах 05.06.2021
Основное время
1,64
5,55
3,30
9.5
1,73
2,00
8.5
2,20
1,60
10.5
1,46
2,55
+24
14:15
3589
5-е июня
СТАТИСТИКА СШАСТАТИСТИКА Канада
Броски в створ (основное время)
2,95
25
1,39
57.5
1,85
1,85
56.5
2,03
1,70
58.5
1,70
2,03
+65
18:15
4147
5-е июня
СТАТИСТИКА ФинляндияСТАТИСТИКА Германия
Броски в створ (основное время)
1,20
30
4,30
51.5
1,86
1,84
50.5
2,03
1,70
52.5
1,70
2,03
+65

ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-оффИгроки

ТоталТоталМеньшеБольше
-
-
-
14:15
2200
5-е июня
СШАКанада
Браун К. (Канада) с учетом ОТ
0.5
2,60
1,44
+40
18:15
2629
5-е июня
ФинляндияГермания
Айзеншмид М. (Германия) с учетом ОТ
0.5
1,48
2,48
+42

ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2021. Латвия. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
20:15
1096
6-е июня
Итоги ЧМ-2021
Все коэффициенты на данное событие (+4)
+4
Прямые трансляции28
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