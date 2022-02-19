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ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2020. ШвейцарияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:20
5067
8-е мая
РоссияШвейцария
Основное время
1,30
6,25
7,75
2,00
5.50
1,80
1,65
6.00
2,20
2,45
5.00
1,55
17:20
5061
8-е мая
КанадаГермания
Основное время
1,07
11,75
23,00
1,85
6.00
1,95
2,20
5.50
1,65
1,60
6.50
2,30
17:20
5063
8-е мая
ФинляндияСША
Основное время
2,90
4,25
2,10
2,00
5.00
1,75
1,75
5.50
2,10
2,40
4.50
1,55
21:20
5066
8-е мая
ШвецияЧехия
Основное время
1,75
4,50
3,75
1,90
5.50
1,90
2,30
5.00
1,60
1,60
6.00
2,35

ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2020. ШвейцарияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
15:00
3691
24-е мая
Итоги чемпионата мира 2020.
Все коэффициенты на данное событие (+16)

ХОККЕЙ. Сборные. Олимпийские игры 2022Итоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
15:00
6468
19-е февраля 2022
Австрия (ОИ 2022)
Итоги
500
15:00
5992
19-е февраля 2022
Белоруссия (ОИ 2022)
Итоги
200
15:00
4955
19-е февраля 2022
Германия (ОИ 2022)
Итоги
50
15:00
5926
19-е февраля 2022
Дания (ОИ 2022)
Итоги
200
15:00
6469
19-е февраля 2022
Казахстан (ОИ 2022)
Итоги
500
15:00
2900
19-е февраля 2022
Канада (ОИ 2022)
Итоги
2,30
15:00
6471
19-е февраля 2022
Китай (ОИ 2022)
Итоги
1000
15:00
5897
19-е февраля 2022
Латвия (ОИ 2022)
Итоги
100
15:00
5929
19-е февраля 2022
Норвегия (ОИ 2022)
Итоги
200
15:00
2771
19-е февраля 2022
Россия (ОАР) (ОИ 2022)
Итоги
1,40
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