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ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2020. ШвейцарияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
8-е мая
Основное время
1,30
6,25
7,75
2,00
5.50
1,80
1,65
6.00
2,20
2,45
5.00
1,55
8-е мая
Основное время
1,07
11,75
23,00
1,85
6.00
1,95
2,20
5.50
1,65
1,60
6.50
2,30
8-е мая
Основное время
2,90
4,25
2,10
2,00
5.00
1,75
1,75
5.50
2,10
2,40
4.50
1,55
8-е мая
Основное время
1,75
4,50
3,75
1,90
5.50
1,90
2,30
5.00
1,60
1,60
6.00
2,35
ХОККЕЙ. Сборные. ЧМ-2020. ШвейцарияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
24-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+16)
ХОККЕЙ. Сборные. Олимпийские игры 2022Итоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
19-е февраля 2022
Итоги
500
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
200
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
50
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
200
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
500
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
2,30
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
1000
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
100
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
200
—
—
—
19-е февраля 2022
Итоги
1,40
—
—
—
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