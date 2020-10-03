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ХОККЕЙ. Россия. ЖХЛ. Регулярный чемпионатОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
5349
3-е октября
Торнадо (ж)Бирюса (ж)
Основное время
1,69
4,10
3,80
1,78
4.50
1,92
2,59
3.50
1,44
1,38
5.50
2,80
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