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ХОККЕЙ. Россия. ВХЛ. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
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63 мин., Овертайм
НефтяникЛада
22
12
10
44
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 20 мин..
Весь матч с ОТ и буллитами
1,65
-
2,10
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,61
4,20
4,60
1,86
4.00
1,84
1,56
4.50
2,28
2,30
3.50
1,55
1-е марта
не начался
Основное время
2,05
3,70
3,10
2,04
4.00
1,70
1,65
4.50
2,11
2,50
3.50
1,46
1-е марта
не начался
Основное время
1,75
3,75
4,10
1,95
3.50
1,77
1,57
4.00
2,26
2,55
3.00
1,46
1-е марта
не начался
Основное время
1,41
4,70
6,40
2,04
4.00
1,69
1,66
4.50
2,09
2,50
3.50
1,47
1-е марта
не начался
Основное время
1,49
4,30
5,60
1,91
4.00
1,80
1,58
4.50
2,23
2,36
3.50
1,52