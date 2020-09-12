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ХОККЕЙ. Россия. ВХЛОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
2820
12-е сентября
СКА НеваЮгра
Основное время
2,45
3,80
2,44
1,80
4.50
1,91
2,31
4.00
1,55
1,53
5.00
2,34
17:00
2589
12-е сентября
БуранБарс
Основное время
3,30
4,20
1,85
1,96
4.50
1,75
1,67
5.00
2,08
1,49
5.50
2,45
17:00
2713
12-е сентября
ТамбовДизель
Основное время
2,14
3,80
2,85
1,79
4.50
1,92
2,29
4.00
1,55
1,53
5.00
2,36
11:00
5232
13-е сентября
Горняк УчалыТорос
Основное время
2,65
3,80
2,28
1,84
4.50
1,86
1,57
5.00
2,26
2,39
4.00
1,51
13:00
1077
13-е сентября
СоколМеталлург Новокузнецк
Основное время
2,85
3,80
2,17
1,93
4.50
1,78
1,65
5.00
2,11
1,48
5.50
2,46
15:00
1101
13-е сентября
Южный УралМолот Прикамье
Основное время
2,38
3,80
2,50
1,84
4.50
1,86
1,57
5.00
2,25
2,40
4.00
1,51
17:00
2039
13-е сентября
Динамо ТверьХимик
Основное время
2,40
3,65
2,55
1,98
4.00
1,74
1,62
4.50
2,16
2,45
3.50
1,49
18:00
1679
13-е сентября
ЗвездаХК Рязань
Основное время
1,38
5,40
5,80
1,85
5.00
1,85
2,19
4.50
1,61
1,60
5.50
2,19
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