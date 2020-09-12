1000
Моя линия
ХОККЕЙ. Россия. ВХЛОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е сентября
Основное время
2,45
3,80
2,44
1,80
4.50
1,91
2,31
4.00
1,55
1,53
5.00
2,34
12-е сентября
Основное время
3,30
4,20
1,85
1,96
4.50
1,75
1,67
5.00
2,08
1,49
5.50
2,45
12-е сентября
Основное время
2,14
3,80
2,85
1,79
4.50
1,92
2,29
4.00
1,55
1,53
5.00
2,36
13-е сентября
Основное время
2,65
3,80
2,28
1,84
4.50
1,86
1,57
5.00
2,26
2,39
4.00
1,51
13-е сентября
Основное время
2,85
3,80
2,17
1,93
4.50
1,78
1,65
5.00
2,11
1,48
5.50
2,46
13-е сентября
Основное время
2,38
3,80
2,50
1,84
4.50
1,86
1,57
5.00
2,25
2,40
4.00
1,51
13-е сентября
Основное время
2,40
3,65
2,55
1,98
4.00
1,74
1,62
4.50
2,16
2,45
3.50
1,49
13-е сентября
Основное время
1,38
5,40
5,80
1,85
5.00
1,85
2,19
4.50
1,61
1,60
5.50
2,19