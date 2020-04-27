Моя линия
ХОККЕЙ. Россия. Шорт-хоккей. Дивизион Комета (3х10)Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
27-е апреля
Не начался
Основное время
2,38
5,00
2,16
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Основное время
2,37
5,60
2,10
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Основное время
2,15
5,20
2,37
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Основное время
2,15
5,20
2,36
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Основное время
2,13
5,60
2,31
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Основное время
2,16
5,40
2,32
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Основное время
2,50
6,00
1,95
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Основное время
2,22
5,60
2,20
—
—
—