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ХОККЕЙ. Россия. Шорт-хоккей. Дивизион Комета (3х10)Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
2728
27-е апреля
Не начался
Красные КрыльяЕршистые Тигры
Основное время
2,38
5,00
2,16
16:00
2366
27-е апреля
Не начался
СталкерЛедовый Десант
Основное время
2,37
5,60
2,10
17:00
2189
27-е апреля
Не начался
Ершистые ТигрыСталкер
Основное время
2,15
5,20
2,37
18:00
2699
27-е апреля
Не начался
Ледовый ДесантКрасные Крылья
Основное время
2,15
5,20
2,36
19:00
2772
27-е апреля
Не начался
Ершистые ТигрыЛедовый Десант
Основное время
2,13
5,60
2,31
20:00
2343
27-е апреля
Не начался
СталкерКрасные Крылья
Основное время
2,16
5,40
2,32
21:00
2713
27-е апреля
Не начался
Горячие ГоловыБешеные Псы
Основное время
2,50
6,00
1,95
22:00
2735
27-е апреля
Не начался
Воины СуомиГладиатор
Основное время
2,22
5,60
2,20
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