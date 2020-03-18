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ХОККЕЙ. Россия. Ночная хоккейная лигаОсновная линия
Победитель1X2
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18-е марта
Медведи Новокузнецк (люб)Регион 42 (люб)
Новокузнецк
Основное время
1,30
6,00
5,50
1,80
7.50
1,90
—
—
18-е марта
Мурманск
Основное время
—
1,85
8.50
1,85
—
—
18-е марта
Норильск
Основное время
—
1,75
7.50
1,95
—
—
18-е марта
Томск
Основное время
—
1,80
7.50
1,90
—
—
18-е марта
Назрань
Основное время
—
1,85
5.50
1,85
—
—
18-е марта
Омск
Основное время
—
1,85
9.50
1,85
—
—
18-е марта
Уфа
Основное время
—
1,85
5.50
1,85
—
—
18-е марта
Чайковский
Основное время
—
1,85
7.50
1,85
—
—
18-е марта
Йошкар-Ола
Основное время
—
1,85
5.50
1,85
—
—
18-е марта
Рязань
Основное время
—
1,85
5.50
1,85
—
—
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