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ХОККЕЙ. Россия. Ночная хоккейная лигаОсновная линия

Победитель1X2
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16:15
1442
18-е марта
Медведи Новокузнецк (люб)Регион 42 (люб)
Новокузнецк
Основное время
1,30
6,00
5,50
1,80
7.50
1,90
17:00
1828
18-е марта
Торос Полярный (люб)Армата Мурманск (люб)
Мурманск
Основное время
1,85
8.50
1,85
17:30
1767
18-е марта
Заполярник Норильск (люб)Ремонтник Норильск (люб)
Норильск
Основное время
1,75
7.50
1,95
17:30
1772
18-е марта
Интеграл Томск (люб)Кедр Томск (люб)
Томск
Основное время
1,80
7.50
1,90
18:00
2121
18-е марта
Терек (люб)Нальчик (люб)
Назрань
Основное время
1,85
5.50
1,85
18:00
2122
18-е марта
Титан Омск (люб)Проспект Омск (люб)
Омск
Основное время
1,85
9.50
1,85
19:45
2134
18-е марта
Флагман Уфа (люб)Локомотив Уфа (люб)
Уфа
Основное время
1,85
5.50
1,85
19:55
2131
18-е марта
Ермак Чайковский (люб)Химик Чайковский (люб)
Чайковский
Основное время
1,85
7.50
1,85
20:50
2135
18-е марта
Дружба Йошкар-Ола (люб)МЗСК Йошкар-Ола (люб)
Йошкар-Ола
Основное время
1,85
5.50
1,85
21:15
2136
18-е марта
Автомобилист Рязань (люб)Шкода Рязань (люб)
Рязань
Основное время
1,85
5.50
1,85
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