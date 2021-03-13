1000
Моя линия
ХОККЕЙ. Россия. НМХЛ. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е марта
Основное время
1,09
9,99
12,45
1,79
6.50
1,91
2,12
6.00
1,64
1,56
7.00
2,27
13-е марта
Основное время
1,49
5,13
4,27
1,82
6.00
1,88
2,12
5.50
1,64
1,60
6.50
2,20
13-е марта
Основное время
1,22
6,93
7,39
1,85
6.00
1,85
2,15
5.50
1,62
1,62
6.50
2,16
13-е марта
Основное время
1,12
8,87
10,69
1,72
6.50
2,00
2,01
6.00
1,71
2,34
5.50
1,53
13-е марта
Основное время
2,17
4,33
2,45
1,85
5.50
1,85
2,24
5.00
1,58
1,58
6.00
2,23
13-е марта
Основное время
1,50
5,06
4,25
1,73
6.00
1,99
2,02
5.50
1,71
1,54
6.50
2,31
13-е марта
Основное время
1,13
8,48
9,98
1,72
6.50
2,00
2,01
6.00
1,71
2,34
5.50
1,53
13-е марта
Основное время
2,32
4,22
2,32
1,99
5.00
1,73
1,70
5.50
2,03
2,34
4.50
1,53